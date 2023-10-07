4年前與13歲女性交 青年還押候判

【本報訊】現年23歲青年，於4年多前就讀中六時與同校就讀中一的13歲學妹相戀，並於拍拖時5度與學妹性交。兩人其後分手，學妹情緒受困，並把事件向社工透露。該青年最終被捕，並於昨日在高院承認5項與16歲以下女童非法性交罪。法官先提取被告的心理專家報告，押後至11月10日判刑，期間被告須還押。法官表明判處被告即時監禁是無可避免。

事主曾情緒不穩割腕 現任職發展公司市場總監的被告張展廷，過往並沒有案底。他原本另被控3項未經同意下作出的肛交罪，但獲准於法庭存檔。他現被控於2019年1月至11月3日期間，4度在大埔家中及一度在牛頭角下邨停車場二樓梯間與當時13歲的女童Ｘ非法性交。案情指案發時Ｘ為一名中一學生，被告則是同校的中六學生，兩人於2018年平安夜開始拍拖，直至最後一次案發日期當日則分手，被告亦於2019年已畢業離校。

案情指2019年1月被告帶Ｘ到他位於大埔的住所，並要求與Ｘ性交。Ｘ最初拒絕，被告則生氣並稱「一定要你個處」，Ｘ在被告游說下終與他性交，被告沒有使用避孕套。其後直至11月3日，被告再4度與Ｘ性交且沒有使用避孕套，當中於7月至8月，被告更於牛頭角下邨停車場梯間與Ｘ性交。Ｘ與被告分手後便沒有再見面，直至2020年9月，她向社工表示不開心，在詢問下終透露曾與被告性交之事。

同年11月因她情緒不穩割腕，在老師陪同下到醫院求診最終報案。被告最終於同年12月22日被捕，在警誡下承認曾與Ｘ性交。

辯方求情指，Ｘ與被告當時是真心相愛，亦相當年輕，出於對性的好奇，且不知如何處理，故沒有使用避孕套。被告現已感後悔且有改過決心，希望法官判刑時考慮被告的更生及前途。案件編號：HCCC 127/2022