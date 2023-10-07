公社科一日考察不合理 議員質疑成效

【本報訊】教育局於前年公布以公民與社會發展科代替通識教育科，公社科會維持高中「必修必考」，並為學生提供不涉及公開考試的內地考察機會。當局向立法會交代推展進程時，有議員指出一日考察團「不太合理」，質疑考察成效和質素，以及詢問當局該如何保障老師質素。

議員梁毓偉認為如廣州一日團單程車需花費兩至三小時，並不合理，而過去有4萬多人上灣區城市考察，詢問成效如何。議員郭玲麗也詢問如何監察考察團承辦機構的質素，如承辦機構未如理想，會否有機制取締，又指收到個案，有學校一天團從早上11點出發、下午5點就回到學校，到達內地後在公園停留15分鐘，用膳半小時，再參觀一個地方就走。

當局指有程序審批確保質素 教育局副局長施俊輝表示，過往的內地考察由於疫情限制，因此很多一天團，聽到很多意見之後，已經在下學年安排調整，而內地考察團會按政府既定程序進行採購和審批，確保考察團質素。施隨後也指，因受一天團的限制影響，有時安排並非承辦商可以控制。

師資問題方面，議員梁子穎指過往通識科「出事」是因為教師，稱很多教師「敵視中國」，詢問有多少之前教通識的老師現任教公社科。施則回應指過去3個學年有超過1.3萬人次參與50多場教師活動，而4至8月有5,000名隨團老師參加考察團，對老師而言可增加對國家發展的了解。

梁毓偉