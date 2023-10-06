照顧者壓力爆煲 倫常案何日方休

香港又發生「以老護殘」倫常悲劇。黃大仙一名患有抑鬱兼曾經中風的中年婦人，疑照顧一對智障孖仔壓力爆煲，先用刀刺傷兩子腹部，復用刀自殘，幸被丈夫發現及時送院獲救。同類事件不絕如縷，事前無人施援，事後賊過興兵，然後一陣風過後無人關心，最後反覆上演，究竟何時才能走出這個絕望怪圈？

這對智障孖仔20歲，因為將屆21歲成年之齡，原本入住的特殊學校宿位被取消，今年7月搬返家中，不料短短兩個多月即發生血案。事件中的母親本身也患有多病，年紀亦不輕，更有自殺傾向，丈夫則需外出工作，照顧孖仔的責任突然落在其身上，箇中苦況實不足為外人道，理應是社署重點跟進的個案。很可惜，即使有社工跟進也無力阻止，今次出事，恐怕是壓力過巨而導致有人鑽入牛角尖。

每當有同類悲劇發生，社會大眾必然惋惜一番，政府部門則口說重視，實際上推卸責任。不是說個案拒絕社工跟進，就是說社署已提供協助，總之作個關心狀，待輿論平息便關人個關。例如上月一對智障兄弟因年邁母親患病入院，無人照料而餓死家中，當局便推諉這對兄弟曾經有自理能力，最後也僅是成立一條支援熱線了事。

誠然，每個人都要為自己負責，若父母子女有能力互相照顧，這是最理想，否則，政府的福利政策便應介入。很明顯，黃大仙三母子之所以弄至流血收場，是因為兩名智障兒子突然失去宿位，若基層家庭欠缺經濟能力轉投私營院舍，留在家中同「困獸鬥」無異，一時想不開便會發生悲劇。

事實上，以老護殘、以老護老、以殘護殘在香港愈來愈普遍，港府每次總是搬出大堆數據，說明已花費了若干公帑提供了若干服務，但求過於供的問題卻始終無法解決。說到底，善財難捨，冤枉甘心。正如本報多次指出，港府年耗十多億元在假難民身上，花巨資養毒瘤，換取所謂的人權光環，卻不肯將同一筆錢用來增加社會福利，真正造福市民。要是當局肯增加津貼、增加院舍，這類悲劇必可大大減少。香港如今淪為絕望之城，跟官僚寡情薄倖、假仁假義絕對脫不了關係。

照顧者又好，被照顧者也罷，最需要的是獲得入住院舍的機會。惟有這樣，照顧者才可以鬆一口氣，被照顧者才能獲得更適當照料。無奈事與願違，院舍數目嚴重不足，一位難求，重度照料的院舍數目更是寥寥可數。今年5月，年邁父親疑不堪長期照顧患腦病女兒壓力，以膠袋笠頭欲殺死女兒未遂，再自行上吊了斷，反映了照顧者求助無門、走上絕路的冰山一角。

明乎此，港府實有必要改變現時政策，大刀闊斧增加津貼和宿位。但現實是殘酷的，社福開支只有消耗沒有收入，政府自然不願耗費太多資源。在一個高度資本主義社會，政府做事首要考慮經濟和成本效益，結果只能是各家自掃門前雪，那一家若不幸壓力爆煲，到最後亦只能貴客自理。這是照顧者的悲哀，也是香港的悲哀。