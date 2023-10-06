自成一家：中國人難拿諾貝爾獎

環顧當今科學界，國際性的獎項林林總總，可沒有哪一個可以和諾貝爾獎相比。可惜在這個代表全球學術最前沿發展的獎項頒獎禮上，中國至今只有屠呦呦於2015年獲得生理學或醫學獎。今年的諾貝爾自然科學獎日前開始陸續頒獎，到目前為止仍未見有中國學者獲獎。

到底是甚麼原因阻礙了中國人邁向諾貝爾自然科學獎的步伐呢？有人說是因為中國人才流失問題嚴重。中國每年出國的留學生數以萬計，不少人畢業之後選擇留在外國。一些美籍華裔諾貝爾獎的獲得者本來都是中國人，只是到了美國後才獲得諾貝爾獎。然而，這種風氣在近年已有很大改變，許多在海外學有成就的中國科學家都紛紛回流中國，希望為中國學術界作出貢獻，但情況並沒有太大改變。

依我來看，中國本土難出諾貝爾獎科學家，與教育體制有關。優秀的科研成果必須建立在牢固的基礎知識之上。一直以來，中國的教育都是鼓勵學生掌握必要的基礎知識，然後好好運用所學知識和技能。但這種教育只不過是在延續別人的理論，重複別人的做法。要做頂尖科學家，還要有創意和批判性的思維能力。中國教育的問題是太注重前者而忽略後者，從小到大都是提倡學生尋求正確的答案，而不是鼓勵他們創造性地提出問題，結果妨礙了學生的思維。

以我過去幾年在大專院校教書的經驗為例，每班數十名學生之中，內地學生的學科理論工夫扎實，讀書態度認真，總體水平明顯比香港學生好，可成績最好的頭幾名學生還是香港學生。他們的理論基礎一般，但有創意，考試答案不時令人耳目一新，比內地生容易拿高分。內地教育只有鼓勵學生多點創意和批判性，才有望衝刺諾貝爾獎。