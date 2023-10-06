橫眉冷看：恐襲危機仍然未解

特區政府總部猶如門戶洞開，日前一名17歲的少年持刀入內施襲，總部的保安員登時亂了方寸，結果一個被刺傷，一個在纏鬥中扭傷腳，好不容易才把少年制服，現場遺下了斑斑血漬。

這是孤狼式的恐襲事件，今年已經第二次發生，上一次造成的傷害更大、更加觸目驚心。6月時，一名兇徒闖進鑽石山荷里活廣場，向兩名素不相識的女途人施襲，將二人狂斬至死。嗚呼！近年香港被譏為「國際大刀會」，看來並非由來無因。

昔日當百姓父母官的，要通曉的事物很多，為政之道，包含天道、地道、人道，《易經》有言：「履霜，堅冰至」，腳上踏着霜雪時，就應該預見到前路會滿布堅冰。本欄今年曾兩次提醒特區政府，須提防恐襲事件，早在2月6日的文章中就指出：「恐襲之事不得不防，尤其在夏天開始，到仲冬之前。」

香港特區五行屬木，最怕猛火來燒，夏天火炎土燥，危機便一點即燃。今年立夏在5月6日，結果不到一個月，荷里活廣場就發生了可怕的無差別襲擊案。這宗案件之後，本欄再在6月4日發文說：「恐襲警號要到冬季才能解除。」可惜府院的大老爺們置若罔聞，依舊聽之任之，到頭來竟讓兇徒的刀子直捅到政府總部。雖然今次事件並未造成重大傷亡，但亦足以讓特區官員面上蒙羞。

筆者預測所用的是《焦氏易林》，再參以子平八字，但俱屬玩票性質，亦不是刻意要導政府官員迷信。然而，即使不談天道論人道，咱們單以常理度之，也該知道近年的香港戾氣深重，很多人傾向於用暴力解決問題。既是如此，政府各部門就好應該加強保安，如今卻讓兇徒可以直搗黃龍，豈不是太丟人現眼！