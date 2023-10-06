坦言集：新納粹主義

當美國國會投票通過45天臨時撥款法案以維持政府的運行經費，共和黨與民主黨妥協的條件是剔除對烏克蘭的任何援助，北約的官僚便驚呼烏軍彈藥不足夠了，顯示出烏戰之延續，烏軍還未崩潰，靠的是美國為首的援助。別人出錢，烏軍作戰，澤連斯基宣揚烏軍和烏克蘭人民的士氣、勇氣、堅毅，只有在美國與西方龐大的軍援、經援下才有作用。

支持烏戰態度最突出的英國，其首相呼籲各盟國繼續支持烏克蘭，完成對俄羅斯的攻戰。但英國除了答應輸出其先進導彈外，卻看不到多少援助增加，出錢的還是美國。歐盟各國被迫出資，抵不上美國的資助，也一直遲疑猶豫。若美國在45天內沒有新的法案來撥出新經費支援烏克蘭，烏軍或許未至於崩潰，但上下士氣必然大壞，觀望的歐盟各國的援助也會停步不前。拜登政府能否扭轉形勢？抑或是澤連斯基等焦急之餘，會鋌而走險？

近日英國《衞報》刊出烏克蘭的一份秘密報告，烏克蘭向G7國家提出增撥遠程導彈，以攻擊俄羅斯、伊朗、敍利亞的無人機生產基地，理由是這些無人機是用於烏克蘭戰爭之中。在美國支持下，烏軍已偷襲俄羅斯境內目標，包括莫斯科，據說聖彼得堡亦在內，表面理由是這些屬於軍事目標。若襲擊生產無人機的工廠，範圍便會擴大到軍事目標以外，傷及產業工人。而擴大及於伊朗和敍利亞，影響更大，導彈會跨越土耳其等別國領空，即使途經的國家容許，在國際上必然引起巨大的震動。

一是把烏戰擴大。烏軍在美國和北約支持下可侵襲外國，俄羅斯是否也可以攻擊北約在烏境外的軍援後勤路線，以至生產攻俄武器的場所呢？

二是報告中烏克蘭指控俄羅斯的無人機採用西方國家生產的零部件，包括波蘭、瑞士、德國、荷蘭和美國。言下之意，是要美國連帶禁制這些國家的有關生產與銷售，這是相等於把這些國家的生產納入類似的戰爭法。烏克蘭作為主控，G7國家執行，西方主從關係也同時倒轉。

三是烏克蘭要求更大規模和遠程的大殺傷力武器，烏軍便成為美軍以外第二大軍隊。依烏軍的新納粹主義傾向，既會是狐假虎威，也更有機會變成新納粹主義者武裝奪權，在二次大戰後復興再起。

美國會否讓澤連斯基瞞騙？抑或同流合污？美國從來都有支持新舊納粹主義。