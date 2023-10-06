政情：盼前保良局童海誓山盟 陳黎惠蓮願證婚

已被政府列為二級歷史建築物、1932年落成嘅保良局中座大樓，自啟用以來一直維持兒童住宿設施嘅功能。對於當局有意將中座大樓升格為一級歷史建築，保良局主席陳黎惠蓮話好歡迎，而佢個人更盼望前局童一旦「拉埋天窗」，可考慮到中座大樓進行婚禮，佢好樂意擔任證婚咁話。

籲中座大樓舉行婚禮 曾幾何時，保良局有「領婚」嘅做法，即係幫已經長大成人嘅留局孤兒搵個好歸宿，後來社會風氣演變，50年前已毋須再以領婚撮合姻緣，但仍有唔少無依兒童喺保良局嘅院舍生活，成年後投身社會組織家庭。陳黎惠蓮認為，準備嫁娶嘅前局童，如果帶埋另一半到保良局進行婚禮，實在饒有意義，搵佢擔任證婚亦義不容辭。畢竟中座大樓嘅地下大堂莊嚴典雅，係過去舉行領婚儀式嘅場所。

陳黎惠蓮又提到，因戰亂或饑荒而出現嘅孤兒，依家雖然罕見，但為無依兒童尋找領養父母嘅需要仍在。佢話年齡較大或有殘疾嘅小朋友，得到領養家庭垂青嘅機會無疑較少，不過佢哋都試過，即使17歲仍可獲配對適合嘅領養家庭。