政情：大灣區航空 再推「飛」悅套票優惠 一個價錢 兩次出遊
由深圳東海航空董事長黃楚標創立嘅大灣區航空，早前推出自由配搭嘅組合票價，甚受市場歡迎，該公司尋日宣布將再度推出「飛」悅亞洲套票優惠，客戶由本月5日至31日，只需1,700元起，即可購買任何兩個亞洲航點嘅來回機票共兩張，而票價除咗包括每程7公斤手提行李限額之外，現更加送20公斤託運行李限額，以滿足旅客所需。
1700元起 送20公斤託運行李額
上述套票優惠適用於2024年3月26日或之前，從香港出發嘅6個大灣區航空航線，包括日本東京、大阪、南韓首爾、台北、泰國曼谷或胡志明市。首個旅程須於12月21日或之前出發，每程停留日數多達14天。套票優惠只適用於同一位乘客。
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