政情：大灣區航空 再推「飛」悅套票優惠 一個價錢 兩次出遊

由深圳東海航空董事長黃楚標創立嘅大灣區航空，早前推出自由配搭嘅組合票價，甚受市場歡迎，該公司尋日宣布將再度推出「飛」悅亞洲套票優惠，客戶由本月5日至31日，只需1,700元起，即可購買任何兩個亞洲航點嘅來回機票共兩張，而票價除咗包括每程7公斤手提行李限額之外，現更加送20公斤託運行李限額，以滿足旅客所需。