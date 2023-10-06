涉4年前賄銀行主任助開戶 39歲漢來港被捕翌日提堂
【本報訊】一名男子，涉嫌於4年前行賄一名滙豐銀行職員，以協助他開立個人銀行戶口，違反《防止賄賂條例》，前日再來港時被廉政公署拘捕並落案起訴，該男子昨日在屯門裁判法院提訊。被告毋須答辯，裁判官黃國輝將案件押後至11月16日再提訊，被告獲准保釋。
被告万良（39歲），被控一項向代理人提供利益罪名。案情指，被告於2019年10月26日到香港上海滙豐銀行有限公司元朗一間分行，打算開立個人銀行戶口，並獲一名銀行業務主任接待。
當時無法證明資金來源
由於被告涉嫌未能向滙豐銀行提供文件以證明其開戶資金來源，遂建議向案中銀行業務主任提供一筆未有指明金額的賄款，以協助他開立個人銀行戶口，但遭對方當場拒絕。該名銀行職員隨即向銀行匯報事件，被告的開戶申請同日被拒，被告其後離開香港，直至前日再度來港時被廉署拘捕並落案起訴。
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