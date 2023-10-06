街頭放煙花 24歲女元朗落網

【本報訊】執法部門周二（3日）收到公眾投訴，留意到網上流傳片段有一名中國籍女子在公眾地方非法燃放煙花。由於燃放煙花可能對公眾構成危險，元朗區人員即時跟進調查。經深入調查，相信案發於上周六（9月30日）凌晨時分，地點為元朗馬田路一住宅外的行人路，並鎖定一名涉案女子。

倘罪成最高囚半年 至昨日上午，人員在元朗區拘捕該名24歲本地女子，涉嫌「非法使用煙花或爆竹」，亦在其單位內檢取懷疑涉案時所穿衣物，該名女子正被扣留調查。案件仍在調查當中，不排除有更多人被捕。

當日網上流傳的影片可見，一名打扮清涼的青春少艾在馬路旁點燃「線香型煙花」，並以手持之、左右揮舞，狀甚興奮。場面引來友人陣陣叫好聲，形容「好似去咗蘭桂坊咁樣喎」。女子及一眾友人固然玩得興奮，難為一名踩單車經過的途人，眼見前方突有火舌竄出，不禁嚇至停車，以策安全。

根據香港法例295章《危險品條例》第6條，任何人如非法製造、儲存、運送或使用任何危險品包括煙花爆竹，一經定罪，可被罰款2.5萬元及監禁6個月。