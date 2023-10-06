Tesla鬧市亂舞 撞貨車推向地舖

再撼另一貨車釀4傷 司機被捕 長沙灣發生3車相撞嚴重交通意外！一名中年男司機，昨日中午在街頭開動Tesla電動車期間，懷疑失控撼撞前面一輛貨車，兩車「邊行邊推」，貨車被推上行人路後，險衝入一間家品店內。惟Tesla餘勢未盡，衝出路口追尾狂撞一輛密斗貨車始告停止。事故共造成4人受傷，執法部門經初步調查後，以涉嫌危駕拘捕肇事司機，事故原因有待釐清。據悉，事發時街頭熙來攘往，有途人險捱車撞，而「天眼」攝下Tesla開車時，司機位車門疑似曾經打開，暫未知事件是否涉及機件問題。

昨日中午約12時，一名姓鄧（64歲）男司機在元州街279號對開取回其Tesla電動車，期間懷疑扭左軚開車時失控，車輛猛撼前方一輛停泊街邊的貨車，把其推前剷向一間家品店前，掃冧門面一批貨物，並且波及附近一名男途人。惟Tesla餘勢未盡，衝前近20米後，再於長發街交界猛撼一輛沿元州街西行的密斗貨車車尾，Tesla車頭嚴重撼爛。

Tesla車門疑故障曾突打開 意外共造成4人受傷，其中鄧男的頸、腰撞傷；密斗貨車姓何（40歲）男司機及姓葉（26歲）跟車男工分別報稱頸、腰及大腿痛楚；另一名姓譚（32歲）男途人頸部和手腳擦傷，他們俱清醒，由救護車送往明愛醫院治理。執法部門經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛」拘捕鄧男，並循車輛機件、司機精神狀況等多方面進一步調查意外原因。

據現場「天眼」片段顯示，涉事Tesla在事發時停在路旁，其司機位車門疑似突然打開，車輛亦隨之開動，繼而推行前方貨車。不少途人初時並無察覺異狀，直至留意到「推車」奇景，各人始目瞪口呆駐足觀望。

有目擊市民指出，當時有貨車司機前往送貨，把座駕停泊在家品店外，未幾Tesla開車離開，詎料失控撞上前車。他形容當時Tesla「無停咁」，推動貨車衝上行人路，再高速衝撞另一輛密斗貨車。目擊者又指，雖然未有留意Tesla有否衝燈，但有人似乎無意識收油，一直踩動油門造成連環相撞。至於肇事司機在意外後保持清醒，疑因驚魂未定而沒有落車。

男途人及時閃避大呼好彩 另有男途人表示，在外出購買外賣後途經上址，形容突然感到有龐然大物趨近，他尚未來得及分辨，身軀已率先反應往路旁閃避，待他回頭觀望，始驚覺自己與剷上行人路的貨車擦身而過，對此不禁大呼「好彩」。