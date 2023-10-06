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鐵皮屋大火 濃煙捲半空
回收場內火光熊熊。（余宏基攝）
【本報訊】本周三晚上10時許，青衣青衣路52號近油庫旁一回收場，場內的鐵皮屋突然起火冒煙，滾滾濃煙直沖半空。
消防接報趕至，出動兩隊煙帽隊及開動兩條喉灌救，同時出動滅火輪在近岸位置向火場射水。約一小時後，現場火勢被撲熄。消息指，現場有垃圾及雜物率先起火，惟起火原因仍有待調查。
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