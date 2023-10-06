空氣壓縮機露餡 揭藏大麻花值500萬

重新縫合上油寄港 收貨運輸工落網 海關於上周抽查一批由美國寄港的空氣壓縮機，期間發現機器曾被重新加工，在拆開機件檢查後，檢獲總值約500萬元的懷疑大麻花，其後拘捕一名收貨男子，初步相信有人假冒正當公司名義，另租工廈單位藏毒。另外，海關於本周二在機場截查一名由馬來西亞抵港男子，在其行李箱裝載的大菜粉內，檢獲總值約250萬元的懷疑可卡因，即時拘捕該名男子。據悉，兩宗案件疑有「先例」，藏毒手法均與早前偵破的毒案相似，海關正追查有否關聯。

海關機場科人員於上周三根據風險管理原則，抽驗一票由美國入口、報稱運載空氣壓縮機的貨物，期間人員察覺X光影像有異，遂打開裝載機器的木箱檢查，並留意到該空氣壓縮機頂部，有明顯經過重新縫合及上油痕迹。關員隨即仔細檢視機身頂部開口，最終揭發內藏一批經真空包裝的懷疑大麻花，總重量約20公斤，估計市值約500萬元。

海關毒品調查科接手跟進，經翻查貨運資料後，得悉貨物的收貨地址為油塘一工廈分租單位，收貨者是一間有註冊及經營買賣空氣壓縮機的公司，惟上址與該公司的實際地址不符，懷疑毒販盜用其名義寄送貨物，企圖減低執法人員留意藉此蒙混過關。至本周三，關員展開監控遞送行動，在油塘區拘捕一名37歲、報稱運輸公司工人的男子。

初步調查顯示，被捕人士租用與收貨地址相鄰的分租單位，相信是等待貨物送上「隔籬屋」，再負責替販毒集團收貨儲存。海關在其單位內，檢獲一批包括唧車等運送及拆貨工具，估計是用於搬運該批空氣壓縮機。關員其後搜查疑犯位於彩虹的住所，再檢獲約7克懷疑霹靂可卡因、兩克含搖頭丸成分的晶狀危險藥物，以及俗稱「冰壺」的吸食毒品工具。

被捕人士已被控以一項「企圖販運危險藥物」罪、一項「藏有危險藥物」罪和一項「藏有工具可作吸食毒品用途」罪，案件將於今日在觀塘裁判法院提堂。據悉，海關在近3個月前曾經破獲類似的空氣壓縮機藏毒案，暫時未知案件有否關聯。

機場再破可卡因扮大菜粉 而在本周二，海關人員在機場替一名由馬來西亞吉隆坡抵港的26歲外籍男子清關，關員利用X光機檢查行李時，察覺他手持的寄艙行李箱有異，遂進一步打開檢驗。當時箱內裝有6盒共60包大菜粉，關員仔細觀察包裝，發現其標示的重量與實質重量有差異，經檢查後，從中檢獲約重2.4公斤、市值約250萬元的懷疑可卡因，遂當場拘捕該名報稱司機的男子，他已被扣留調查。

初步調查顯示，疑犯把毒品帶來香港後，會收取約一萬港元的外幣作報酬。另外，海關於上周四在銅鑼灣偵破一宗可卡因扮大菜粉毒案，當時檢獲的大菜粉包裝與本案極為相似，關員會繼續追查兩宗案件的毒品來源和去向，不排除背後涉及同一販毒集團。