車內姦17歲處女 足球員囚5年3月

被告 葉嘉宇

【本報訊】曾效力港超聯球隊，現為丙組球會駿達的門將葉嘉宇，兩年前以其私家車接載剛認識不久的17歲處女到大潭後，涉嫌在車上強姦對方。葉事後被控一項強姦罪，他不認罪，結果3男3女組成的陪審團裁定葉強姦罪成，昨在高院判刑。法官稱，被告沒有使用安全套是加刑因素，考慮到所有因素，判被告入獄5年3個月。

無用安全套屬加刑因素 26歲被告葉嘉宇，任職足球員。他被控於2021年3月11日，在大潭強姦當時17歲的女事主X。法官引述女事X創傷報告指，事主事後患有創傷後遺症，需接受心理治療。法官以5年監禁作量刑起點，因被告犯案時沒有使用安全套，加刑6個月，考慮到被告過往並無案底，減刑3個月，總刑期5年3個月。

據現年19歲的X在審訊時供稱，案發前5天在小西灣海邊與朋友們聊天散心時，認識在該處釣魚的被告，雙方以社交媒體聯絡。X供稱，案發當晚被告約她食晚飯，並駕車接她到西灣河太安樓買食物，又稱要找「靚啲嘅地方」用膳。X以為會到附近的小西灣海邊，被告卻駕車至大潭，結果在車上遭被告強姦，並遭奪去其初夜。及後被告又要求X替他口交，X稱因「想快啲完成呢件事」，最終亦有替被告口交。

參與今次審訊的陪審團原本由4男3女組成，但法官於審訊中途，發現其中一名男陪審員不斷打瞌睡，最終決定解除該陪審員的職務。餘下的3男3女陪審員，上月以5對1大比數裁定葉強姦罪成，法官決定先提取女事主的創傷評估報告及葉的背景報告，並押後至昨日才判刑。案件編號：HCCC 128/2022