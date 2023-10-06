被控偷醉漢手機 老差骨表證成立

【本報訊】加入警隊38年的「老差骨」飲酒消遣後，涉嫌在尖沙咀街頭偷取醉酒內地男的iPhone 14 Pro手機。男警否認一項盜竊罪，案件昨於九龍城裁判法院續審。法庭裁定表證成立，被告不自辯，亦不會傳召辯方證人。案件押後至本月16日作結案陳詞，暫定下月9日裁決，被告續准保釋。

56歲被告蘇志華，是一名高級警員。控罪指被告於今年4月8日，在九龍尖沙咀加拿分道與河內道交界附近燈柱，偷竊屬於范浩的財產，即一部價值11,099元的手提電話。

曾向同袍稱因貪心犯案 姓馮警員昨供稱，事發當日他聞到被告有酒氣，不肯定是否醉酒，覺得在這階段警誡非最適合，因此沒有向他施行警誡。馮稱，被告曾說「貓咗」，因一時貪心才犯案，要他「畀次機會」，被告說話時語速正常，內容清楚。

辯方反對法庭裁決時考慮被告說法。控方指，雖然被告的說法是未經警誡下說出，但考慮到被告在警隊工作30多年，認為對被告不會構成不公。裁判官聽罷陳詞後，接納辯方說法，決定剔除相關陳述。

早前審訊時，控方播放了被告被捕後所作的錄影會面，被告表示拾起該手機時，有問「我攞你啲嘢，O唔OK呀」，對方沒回應。被告稱，他打算搭的士到尖沙咀警署，交出手機及備案，讓警署代為保管。不過他截不到的士，只好步行前往。途中卻被便裝執法人員截停。被告承認，最佳處理方法是將事主及其手機一併交予當值中的同事，坦言當時或被酒精影響判斷力，但強調自己問心無愧。案件編號：KCCC 1341/2023