圓方事故 控誤殺罪 大判經理擔保覆核遭拒

大判經理 葉禮彬

西九龍柯士甸道西港鐵圓方一地盤上月發生奪命工業意外，兩名男工人疑吸入硫化氫中毒死亡。執法部門早前先後拘捕涉案工地的二判及大判工程項目經理，其後分別落案起訴兩人各一項誤殺罪，該項目經理早前提訊時被拒保釋，昨再被押到九龍城裁判法院作擔保覆核。裁判官聽罷陳詞後拒絕被告保釋。本案會在12月27日再訊。

40歲被告葉禮彬，報稱公司經理。他被控一項誤殺罪，指他於2023年9月23日至9月24日之間，首尾兩日包括在內，在油麻地柯士甸道西1號圓方金門地盤演藝綜合劇場及地庫延伸部分L2內，非法殺死男子劉浩祥及郭伙記。

據相關報道指，被告的公司獲港鐵聘用在該處進行工程，並再分判予沈玉權的公司，及由沈的員工進行工程。案發當日上午7時許，執法人員接獲二判沈玉權報案，指該兩名男工人劉浩祥（63歲）及郭伙記（61歲）在涉事地盤地下管道工作期間暈倒。救援人員趕赴現場，該兩名男子獲消防救出時昏迷，被送往伊利沙伯醫院治理，分別於當日上午8時47分及8時52分被證實死亡。

二判同涉案 俱12.27再訊 本案被告及沈玉權先後被捕，並先後被落案起訴誤殺罪。兩案提訊時，控方分別申請押後案件，以便作進一步調查，包括檢驗現場證物，審視驗屍報告，檢視閉路電視紀錄及錄取證人口供等。辯方均有替兩人申請保釋，但結果俱被拒絕。兩案押後至12月27日再提訊，兩名被告須還押。案件編號：KCCC 2643/2023

二判 沈玉權