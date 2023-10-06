應對颱風 渠務署用科技助清淤防洪

【本報訊】上月的世紀大暴雨導致全港多區出現嚴重水浸。為應對強颱風小犬可能為香港帶來的狂風驟雨及風暴潮，渠務署表示已實施多項慣常準備工作，以防止垃圾或樹葉阻塞的進水口，以及利用科技協助清淤工作，以減低工人工作風險，亦可增加清淤效果。

設24小時熱線 方便報告水浸 渠務署九龍及新界南工程師楊家俊指，全港有約220個容易受到垃圾或樹葉阻塞的進水口，已派人檢查和清理，確保排水系統運件正常；已在全港超過300個地點安裝「遠程防洪裝置系統」，包括水文站及水位傳感器，收集各個主要河流、河道和進水口的實時水位及潮水位資訊亦掌握排水系統現況；如果發現水位不正常，可及時清理受阻塞的設施。

另外，署方亦會在紅色、黑色暴雨警告信號以及八號或以上熱帶氣旋警告信號生效時，啟動「緊急事故控制中心」，並會調配應變小隊，專責處理各區水浸的報告，緊急清理淤塞渠道和河流；承辦商將會駐守比較容易受水浸影響的位置，以便迅速到場檢查和清理渠道。署方亦設有24小時渠務熱線，方便市民報告排水設施阻塞或水浸情況。

九龍及新界南助理工程督察王卓恩介紹，團隊會視乎情況使用通渠車疏通渠道，通渠車的加壓水噴頭，即喉頭位置，有多方面的水柱射出，前面的水柱用於打散渠道內的淤塞物，後面的水柱帶動機喉向前方推進，渠務署現有超過30架通渠車協助疏通渠道，而今次展示的一款，車身有6,000升的水箱，機喉有150米，直徑一吋長，出水量是大約150至200升，聲稱水壓足夠打散及清理淤塞的渠道。