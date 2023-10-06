今晚擬掛3號波 灣仔堅尼地城夜市取消

【本報訊】一號戒備信號現正生效，截至昨晚7時，颱風小犬集結在香港以東約550公里，預料以時速約10公里，橫過台灣海峽並向西移動。天文台表示，一號風球料至少維持至今午，並考慮今晚至明日上午改掛三號強風信號。受颱風影響，原定今起一連3日在灣仔海濱舉行的「海濱藝遊坊」，以及堅尼地城卑路乍灣海濱舉行的「堅農夜市•環保生活 + 二手市集」，活動宣布取消。

季候風影響 小犬威力減弱 香港氣象學會發言人梁榮武表示，各大氣象中心對小犬的移動路徑的預測都不一致，有估計小犬將頗為接近香港，部分則估計指小犬會在岸邊徘徊及減慢。雖然路徑仍有變數，但較肯定是小犬因受東北季候風影響而減弱，暫時對本港威脅應該不太大，但提醒市民仍要保持警覺。

香港天文台預測，隨着小犬逐漸靠近廣東東部沿岸，本港風力會在今日下午逐漸增強。但受東北季候風影響，小犬在廣東東部沿岸海域會稍減弱，但會逐步靠近珠江口一帶，會否發出更高的熱帶氣旋警告信號，則視乎接近珠江口時的強度及距離。

天文台預測，本港今日日間部分時間有陽光，天氣酷熱及乾燥，氣溫介乎攝氏27至33度，稍後有一兩陣驟雨。展望隨後兩三日風勢較大及有驟雨，下周日起兩日雨勢有時頗大。天色需下周中才轉好。

小犬路線圖