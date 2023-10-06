理大研6項技術 獲港鐵資助725萬

【本報訊】香港理工大學表示，其有6項關於探索先進鐵路技術應用的前瞻研究，獲本年度港鐵研究資助計劃支持，共獲得725萬元資助。

模擬火災毒性預測 該6個獲資助項目包括「地鐵站消防疏散的智慧應急數字孿生系統」、「結合 CFD-MD模擬火災和毒性預測以增強行人疏散的建築防火設計」、「通過物理信息深度學習框架開發一種新的基於慣質的軌道阻尼器以減輕鐵路列車引起的地面傳導結構噪聲」、「賦能香港地鐵監測傳感器的新型電磁能量收集系統研發」、「基於自動駕駛模組化列車和虛擬編組技術的未來鐵路系統的規劃和運營」，以及「推進MTR的ESG戰略以實現可持續發展目標及提升服務質素」。

理大副校長（研究及創新）趙汝恒教授表示，該校於智慧鐵路領域擁有強大的科研實力，並致力為業界提供全面且可實現的創新解決方案，而港鐵研究資助計劃在支持這些轉型性進展方面扮演着相當重要的角色。

港鐵學院於今年二月推出港鐵研究資助計劃，旨在資助具前瞻性的研究去探索、影響及成就未來大型公共運輸系統。每個項目最高資助總額為150萬元，為期3年。獲選項目需打破現有思維，並為未來運輸服務及營運將會面對的需求給予見解。