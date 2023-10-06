強積金9月人均蝕6600元

【本報訊】積金評級昨日公布，截至今年9月30日，強積金在9月份投資虧損約2.76%，令到強積金在2023年累計投資收益首次出現負數。按照港元計算，強積金9月份投資虧損約308億元，即469萬名強積金成員平均虧損約6,600元，而第3季投資虧損約352億元，相等於每名成員平均虧損約7,500元。

今年僅剩下3個月，而9月份全球股市下跌，令強積金今年至今出現約30億元的累計投資虧損，相當於每名成員平均累計投資虧損約為600元。

積金評級指，儘管出現跌市，但計入每月強積金的供款，今年至今強積金總資產仍增加了367億元。截至9月底，強積金總資產約為逾一萬億元，相等於成員平均帳戶結餘約為23萬元。於9月份下跌約5,700元，今年第3季下跌約5,100元，但年初至今卻增加約7,800元。

籲應分散長線投資 宏觀環境的不確定性可能會繼續擾亂市場，積金評級表示，為了緩解可能出現不確定性的經濟下行，強積金成員應分散投資和進行長線投資，並在市場資產價格下跌時用同樣的金額買入較多基金單位以享受「平均成本法」帶來的好處。另外，所有強積金計劃均提供預設投資策略（DIS）基金，它們是現成的低收費及多元化基金選擇，是值得考慮的絕佳選擇。

積金局提醒，強積金制度提供不同市場及資產類別的基金，讓成員建立多元化的投資組合，以分散投資風險。計劃成員應避免集中投資在單一市場或資產類別。