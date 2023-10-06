官涉瞞觀塘暢道財困延誤 議員稱擬向申訴署投訴

【記者林彥汛報道】人人暢道通行計劃不通行！觀塘樂華邨行人隧道興建升降機項目早前爆出財困致延誤問題，更有官員疑「知情不報」，惹起多名觀塘區議員不滿。一眾區議員昨到現場視察，確認工程不能夠在原定的2023年底完工，及後追問路政署時間表，惟未獲正面回覆，僅稱會督促承建商加快進度。有區議員推算工程至少需延遲一年才可完工，又不滿部門沒有妥善交代問題，不排除向申訴專員公署投訴。

推算至少要明年底完工 連接觀塘振華道及樂華南邨的行人隧道現正興建兩部升降機，有關項目在2019年10月動工，原定2023年第3季完工，及後推遲至2023年第4季。一眾觀塘區議員昨到現場視察，當區區議員蘇冠聰透露，自己曾追問完工時間，但政府不願正面回應需時多久，只稱會加快。他以承辦商回應未完成的工序，包括落鋼筋、石屎、加升降機等，所需時間推算需要2024年年底才可完成工作。

對於承建商指會請更多人加快進度，但蘇懷疑地盤細小不可能加太多，又預計增加人手加快都有限度，始終部分工序如落石屎需要待風亁。但他期望路政署可以加快處理文件，令工程進展加快，希望爭取明年中完成。他又稱考慮去申訴專員公署投訴，認為部門無妥善交代。

身兼觀塘區議員及立法會議員的顏汶羽對路政署表示會加快「無信心」，指即使承辦商「好聽話、交足人」，工程人員好熟練都好亦需要一年，對2024年完工不樂觀。他又稱，路政署至今未向他交代，又沒向區議會報告承建商財困一事，要求路政署「透明度要高啲」，遇到問題要和區議會報告，又斥路政署向區議會報告，「上兩星期仲報緊2023年啟用，傻嘅都知唔可能」。

路政署回覆本報指已向承建商發出警告信，並敦促承建商盡快調配資源，以改善工程進度。該署明白市民對該項工程進度的關注，正與顧問公司及承建商研究制訂施工程序，和其他追回落後進度措施，並檢討施工時間表，以盡快完成餘下工程。

蘇冠聰