23人金鐘暴動 囚28至50個月

【本報訊】2019年9月29日有人在港島區發起遊行，之後演變成暴動。當中23人被控在金鐘參與暴動，其中21人認罪，餘下兩人不認罪，經審訊後被裁定罪成。該23人昨於區院被練錦鴻法官判監28至50個月。法官指，當時眾示威者的行為並非即興而是有策劃行事，且是對整個社會挑釁。法官直指示威者當時師出無名且自私自大，破壞社會平和，並強調暴力從不是解決問題的方法。

官指行為非即興 承認控罪的21名被告包括梁溢希、馬詠詩、關天豐、陳浩天、周梓曦、余景軒、姜啟泓、馬君廷、張焯茵、郭瑋峰、劉俊謙、麥嘉恩、呂兆禧、曾綺婷、莊美燃、高俊誠、容子朗、王皓文、黃俊渝、張卓霖及何家俊，他們介乎21至28歲。經審訊後被裁定罪成的被告則是39歲的鄧家樂及28歲的樊耀淦。

該23人均被控於2019年9月29日在金鐘道一帶，連同其他身份不明的人士參與暴動。姜啟泓因管有兩個雷射裝置，另承認在公眾地方管有攻擊性武器罪。認罪的21人分別被判監28至43個月，不認罪的鄧及樊則被判監46及50個月。

法官指部分被告在犯案時相當年輕，但並非任意妄為的藉口，並要為其行為付出代價。法官斥責他們只是貪一時之快，以為可改變社會。法官又指他們明顯是受到當時的社會賢達等所影響，但他們大多是一般熱血年輕人，最終像老鼠一樣前仆後繼墮落懸崖。

控方案情指，當日有人發起「全球反極權大遊行」，起點是銅鑼灣，終點設於金鐘，當局沒有於事前接獲通知。當日下午，有示威者集結在銅鑼灣一帶，至下午3時許開始，有人在政府總部外的夏慤道堵路，向政總投擲汽油彈及磚頭等硬物，亦有人以巨型橡筋投射物品。執法人員發射催淚彈，又調派人群管理特別用途車發射藍色水劑，但未能成功驅散示威者。之後人員採取圍捕行動，結果包括本案23名被告等多人被捕。案件編號：DCCC 113/2021、DCCC 116/2021