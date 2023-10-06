17歲仔 涉斬傷政總保安 押小欖10‧19再訊

控方索兩份精神科報告 辯方棄保 疑患自閉症的17歲大專男生，前日（4日）獨闖金鐘政府總部保安更亭，期間涉嫌揮刀施襲，事件中，一名男保安員手部捱斬淌血，疑兇當場遭保安員及市民制服。男生被控一項傷人罪，昨被押解往東區裁判法院提訊。被告暫毋須答辯，法庭應控方要求，把案押後至10月19日再訊，期間為被告索取兩份精神科報告，被告須還押小欖精神病治療中心。

17歲被告梁凱華，報稱是學生。他被控於2023年10月4日，在金鐘添美道2號政府總部東翼2樓職員入口，非法及惡意傷害劉志偉。被告昨晨由執法部門車輛押抵法院。他應訊時戴着口罩，表現平靜。控方申請將案押後兩星期，為被告索取兩份精神科報告，了解被告是否適合答辯，或會否有其他建議。辯方不反對押後，沒有保釋申請，亦放棄每8天覆核保釋的權利。裁判官遂押後案件至10月19日，下令被告還押小欖精神病治療中心。

檢生果刀保溫瓶背囊 據相關報道指，事件中，另一名姓鄭保安員在制服疑犯時扭傷腳部，他與手部受傷的姓劉事主同由救護車送院。現場地上遺下點點血漬、一把涉案的生果刀、一個保溫瓶及一個黑色背囊，人員其後檢走證物助查。

政府早前回應事件時指，香港是法治社會，絕不容忍任何暴力行為，行政署已指示政府總部保安人員繼續提高警覺，而執法部門亦在政府總部一帶加強巡邏，以保障政府總部職員、訪客和市民的安全。政府向受傷的保安人員致以慰問，並祝願他們早日康復。

一年前發生同類案件 政總一帶並非首次發生襲擊或傷人案。資料顯示，2022年10月19日上午，一名男子在未獲授權下，企圖進入金鐘添美道2號政府總部，一名執法人員發現上前阻止。期間，男子疑以腳襲擊人員而被制服。該名姓陳（20歲）青年涉嫌「襲警」被捕，他手、腳擦傷，人員則手部受傷，兩人需送院治理。案件編號：ESCC 2227/2023