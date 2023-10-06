議員倡升級硬件 防輕鐵碰撞再現

系統探測安全範圍 遇危險自動停駛 輕鐵元朗站兩架列車前日（4日）發生相撞出軌意外，事件中3名乘客受輕傷。港鐵指，初步不排除事件涉及人為因素，正就事件作詳細調查。有議員建議列車可加裝安全鎖定裝置，或防碰撞系統，防止意外再發生。

前日上午9時許，一列由輕鐵元朗站5號月台開出的761P路線載客列車，在駛出元朗站期間，與一列由一號月台駛出的不載客輕鐵列車，在站內交匯處發生碰撞，一輛列車更加脫離軌道。據稱，當時761P列車搭載約120名乘客，他們在職員協助下安全離開列車，當中3名女乘客（45至75歲）聲稱不適，需由救護車送院治理。

議員張欣宇昨日在一個電台節目表示，當日的意外與7月在屯門碼頭站發生的兩列輕鐵相撞事故有九成九相似，在短時間相繼發生兩宗性質差不多的嚴重事故，或涉系統性原因，包括車長人手短缺、車長需長期加班工作，致額外培訓及事故經驗分享不足，或正值硬件設施更換期，會否造成額外風險，導致人為意外錯誤等。

工會指增設魚眼鏡有幫助 惟他認為，並非指摘車長個人錯誤或懲罰了事，而要從系統性去看，提前做準備作應對，預防意外發生，建議可探討在硬件上是否可安裝安全鎖定裝置，系統可自行判斷是否安全而停駛，又或可如汽車般加設防碰撞系統，自行探測安全距離範圍，自動停車。

而香港鐵路職員工會副主席譚建釗則指，港鐵早前指將增設硬件包括安裝反射鏡（俗稱魚眼鏡），他認為對車長駕駛「睇位」有一定幫助，工會相當支持，最理想是增設環環相扣自動鎖系統（interlocking system），防止碰撞意外發生。