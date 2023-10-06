嚴重流感每周數十宗 分階段接種疫苗已展開

【本報訊】本港仍處流感高峰期，2023/24年度「政府防疫注射計劃」、「季節性流感疫苗學校外展（免費）計劃」及「院舍防疫注射計劃」，均於昨日展開。聯合醫院家庭醫學及基層健康科顧問醫生陸文熹指，根據紀錄，今年9月至今，每周都出現10至數十宗嚴重流感個案，部分須在深切治療部留醫，亦有死亡個案。

抗體需時產生 籲市民盡早接種 陸文熹昨日在電台節目表示，當局感到擔憂，呼籲市民接種疫苗。接種疫苗後須要兩至4周才會有抗體，而保護力有效6個月以上，愈早接種愈好。大部分人接種流感疫苗後沒有副作用，只有小部分人針口位置出現紅腫，更有小部分人會發燒，嚴重併發症則很罕見。

最新呼吸道樣本中檢測到季節性流感病毒的百分比，及公立醫院流感相關入院率的監測數據均顯示，本地季節性流感的活躍程度持續上升，加上流感樣疾病爆發個案自9月初開學後明顯增加。

「政府防疫注射計劃」將由昨日起分階段為合資格的香港居民提供免費流感疫苗接種；「院舍防疫注射計劃」亦會從昨日起由外展隊上門到院舍提供流感疫苗接種服務；同時「季節性流感疫苗學校外展（免費）計劃」同樣會由昨日起到中、小學、幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及幼兒中心為學生提供免費外展流感疫苗接種。