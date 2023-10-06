前列腺癌 近4萬港男有風險 籲50歲以上勤體檢

推算20萬人指數異常 擁家族史更易遭殃 港男第3癌症殺手的前列腺癌常遭忽略，有調查發現50至75歲男士中，每6人便有一人的前列腺指數異常，推算全港有約20萬人有前列腺問題，當中近3.7萬人具患前列腺癌風險。泌尿外科學會建議中老年男士定期做身體檢查，亦呼籲港府增撥資源做前列腺健康篩查，及支援有經濟困難的患者接受適切治療。

香港泌尿外科學會於今年5月為507名50至75歲、過去兩年未曾接受前列腺特異抗原測試（PSA）的男士進行篩查，發現PSA異常的比率高達15.6%，變相約每6名中老年男性，便有一人PSA指數異常，按照人口普查推算，近20萬名中老年男性可能出現PSA指數異常，當中近3.7萬人可能潛藏前列腺癌風險。

60多歲的呂先生於5月篩查中發現PSA水平異常，經進一步檢查後發現前列腺有1.8厘米的腫瘤，並獲確診為第二期前列腺癌，緊接於8月初接受微創手術，切除腫瘤及癌細胞，沒有任何後遺症，現時亦毋須接受任何前列腺癌治療，生活如常。呂先生坦言，自己素來健康狀況良好，不曾出現前列腺相關的病徵，因此從沒想過會患上前列腺癌，猶幸及早發現患癌並接受治療。

三分一個案確診已晚期 香港泌尿外科學會主席趙家鋒表示，前列腺癌的早期徵狀不明顯，當腫瘤增大或開始轉移時，才出現排尿困難、尿速緩慢、不暢順、小便帶血、甚至骨痛等徵狀。由於港男較少接受篩查，出現徵狀才求醫，引致本港多達三分一個案確診時已屆晚期。學會續指，前列腺癌可透過抽血作PSA血液測試初步篩查，再按情況進一步作血液測試、磁力共振或活組織檢查。

倘擴散 5年存活率減半 香港泌尿外科學會委員馬偉傑則指，根據香港癌症資料統計中心2020年數據，三分一前列腺癌新確診時已經屆第4期，癌細胞亦已擴散，較歐美比率高兩至3倍。而癌症已擴散患者的5年相對存活率從近100%降至不足一半，他強調及早發現病情十分重要。

學會建議，50至75歲或45歲以上有家族病史（如父親或兄弟患前列腺癌）的男士定期接受PSA測試，又認為政府應加強前列腺癌及篩查教育、增撥資源給合資格市民作PSA篩查，並支援有經濟困難的患者治病。

前列腺是男性的生殖腺，當前列腺細胞異常生長，有機會引致前列腺癌，50歲或以上及有家族病史人士均屬高風險組別。此外，前列腺癌為本港第3大男性癌症，2020年有2,315宗新症，較10年前增加55%。