放寬入館限制 桌球可成親子活動

【本報訊】港府計劃修例，放寬年輕人進入桌球館的時間及服飾限制。桌球總會認同相關建議，相信有助舉辦學生訓練班及比賽，培訓出色運動員，亦有助刺激夜經濟。有小學校長則指桌球館的形象已改變，認為放寬有助家庭將桌球成為親子活動。

當局日前擬將桌球館最低入場年齡由16歲降至8歲，並允許穿着校服的人進入持牌桌球館，計劃亦縮短限制青少年進入持牌桌球館的時間，由現行晚上8時至翌日早上10時，縮短至晚上11時至翌日早上7時。當局計劃今年第4季提交修例建議，進行「先訂立後審議」程序，並將於明年首季生效。

中國香港桌球總會主席羅永聰相信，去年本港舉辦的世界桌球大師賽，吸引大眾注意，令港府、社會留意這個早在80、90年代開始實施、對同屬體育場所的桌球館構成不公限制。

冀辦校際比賽發掘精英 他指出，校長限制令桌球館過去未能舉辦校際比賽，惟政府只有一個適合場地，變相掣肘桌球運動的發展。他期望放寬限制後，業界能舉辦針對中、小學生的訓練班和比賽。

羅永聰續指，小童接觸桌球運動並沒有大難度，亦有桌球學校傳授基本技巧。小童只需站高一點、用較短的桿學習便可。他又指，部分出色的運動員7、8歲開始已接觸桌球。而家長亦可與子女到桌球館一同練習，相信亦有助刺激夜經濟。

馬鞍山聖若瑟小學校長楊翠珊則稱，桌球館過往被社會認為品流複雜，但現時相關的感覺已經沒有，不會特別擔心當局放寬限制。她提到，桌球有助訓練專注力，若家長有疑慮，可陪同小學生進入桌球館，將桌球視作親子活動。