粵語英語口試要求高 外來生難適應

【本報訊】港府在2022年底推出高端人才通行證計劃，盼輸入更多專才來港。但透過計劃來港的人士反映，希望安排子女入讀本地學校，但發現部分學校粵語、英文要求較高，希望能考慮小朋友剛來港未適應，又期望政府可以向持高才通專才的子女提供教育券，降低家庭經濟負擔。

家長盼學校體諒 循高才通計劃來港的方氏夫婦育有兩名女兒，分別為二年級和幼稚園一年級，就讀直資和官立學校，認為香港整體教育制度良好，但發現有香港不少學校對粵語和英文水平要求高，部分人通過筆試但未能成功通過口試，期望學校多體諒剛來港小朋友不適應。

高先生亦是透過高才通來港，育有兩名兒子分別11歲及8歲正就讀國際學校，每年單是供小朋友讀國際學校就需要約40萬元。他解釋，選擇讓小朋友讀國際學校是因為自己小時候有到外國留學經歷，認為選國際學校比較符合自己定位。但他期望政府可以向持高才通專才的子女提供教育券，降低家庭經濟負擔。

3月來港的蘇氏夫婦指選擇學校時，希望以英語為主，所以最終為女兒選擇全英教學的學校，又指因為國際學校收費較貴，所以選擇直資學校。