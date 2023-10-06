近2萬潛在插班生 料為殺校解困

逾7成受訪高才 冀子女接受港式教育 港府近年推出「高端人才通行證」、「科技人才入境計劃」等輸入人才計劃，有團體近日就外來人才子女在港接受教育一事進行問卷調查，結果發現75.8%受訪者會選擇讓子女在港讀書，亦有39.7%受訪者表示希望子女在港受免學費教育。有議員認為子女在港教育是高才願意來港的誘因，又指在人才政策下多人來港，建議延緩對中小學合併重置計劃。

逾6成讓子女應考DSE 根據數字，今年6月底有10萬宗輸入人才計劃申請，當中有3.5萬人以上通過高才通來港，亦有1.9萬個18歲以下子女來港。香港教育工作者聯會及高才通人才服務會在9月中向1,200名非本地人發出問卷，了解外來人才對子女在港接受教育的看法，共收到326份回覆。當中有75.8%人表示會讓子女來港讀中小學，有39.7%人表示會讓子女在港接受本地資助免學費的中小學教育，另有63.2%人稱會讓子女選擇參加香港中學文憑試（DSE）。

議員尚海龍認為外來人才考慮學校種類與父母教育背景、經濟負擔能力，以及子女數量是否希望「一條龍升學有關」，又指子女在港接受教育是高才願意來港的誘因，而有1.9萬個18歲高才子女來港，認為香港教育問題緊迫。

曾是中學校長的議員鄧飛則指，政府的搶人才政策，不少人才帶同子女來港，相信插班人會愈來愈多，相信收生不足情況會有所改善，促通政府延緩中小學合併重置，以及不要單看中一和小一判斷數字，因為人才子女非一定中一和小一的年齡層。

港教育優勢 議員促宣傳 鄧又建議當局加強宣傳香港「素質教育」優勢，認為香港的教育制度雖有壓力，但仍十分關注全人發展，如有多個制服團隊讓學童參加，為學童心理支援等，相信可吸引內地人才。