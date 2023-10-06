居屋攪珠結果出爐 92號排最頭

【本報訊】新一期居屋攪珠結果昨日出爐，並由房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如主持，是受疫情影響以來，首次舉行現場攪珠。對於今期開售的居屋申請收到約17萬份申請，超額認購18倍，黃直言本港經濟「麻麻地」，惟仍有此超額情況，反映市場對居屋需求仍然平穩。

料明年首季可揀樓 昨日舉行的「居屋2023」及「白居二2023」攪珠儀式，申請者可按該結果，與房委會早前已發出的「申請書編號」，對照最尾的兩個數字，來由市民確認自己是否有機會「上車」及揀樓次序。而「居屋2023」的頭十個號碼順序為92、31、59、78、01、36、20、68、69、48；而白居二則今次收到8萬份申請，其頭十個號碼順序為31、08、27、38、83、71、20、80、95、58，兩個計劃預計明年第一季起可以邀請合資格申請者揀樓。

「居屋2023」的6個新建居屋發展項目分別是位於安達臣道的安楹苑、安樺苑、安麗苑、啟德的啟悅苑、元朗的朗天苑及屯門的兆翠苑，合共提供9,154伙，當中以元朗朗天苑供應最多，達3,080伙，以市價62折發售，售價由149萬港元至494萬元，平均售價約285萬元。

黃碧如形容，現時本港經濟環境「麻麻地」，銀行利率亦增加了不少，但居屋申請仍超額申請近18倍， 反映市場對居屋需求仍然平穩。

對於被問到今期居屋項目的位置是否不夠理想，黃回應指，今次居屋的地點不少位處市區，部分亦有近港鐵站，即使元朗的朗天苑亦有不少大單位選擇，料各屋苑均仍具吸引力；又指難以預測未來居屋的需求，因為除了項目選址外，申請數目多少，亦受多個不同因素影響。

居屋白居二2023攪珠結果 黃碧如指現時居屋超額認購18倍，證明市民置業需求仍大。