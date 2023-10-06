去年收回逾二千公屋單位

【本報訊】去年房屋署收回2,200個公屋單位，較以往每年平均收回的1,300個多近一倍，當中不包括因購買資助房屋而交還的公屋單位。房屋署助理署長（屋邨管理）鄧馮淑妍表示，收回單位的主要原因，包括違反租約，如不在公屋居住；濫用公屋，如出租、轉讓、非法或商業用途等；以及丟空單位。

問到回收單位需要多長時間，馮指要視乎個案而定，以丟空單位為例，因房署職員需要時間觀察單位的居住情況，包括水電用量、早晚等各時段實地考察，以至進行家訪等，一般須時3至4個月，才會發出遷出通知書；至於將單位作非住宅用途，一旦被證實，房署可立即發出遷出通知書。

稱查證人手不足 房屋署署長羅淑佩承認，在抽查或查證單位情況時，人手及肉眼觀察的確不夠，故在不影響個人私隱下，會用到科技幫手，包括偵查及感應方面的科技，惟避免被調查的住戶有所防備，故不便透露更多詳情。

至於預計何時開始下一階段工作，羅淑佩認為，至少要待收回首階段8.8萬份申報表格後，看看有何啟示，才能再作安排。

她又強調，是次要處理的申報工作並非小數目，且房署亦沒有增添額外人手，盡量調派原有的屋邨管理人手；又指去年房署開始加重執法力度，有理由相信日後收回公屋單位的數字會一直上升。