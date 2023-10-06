加強打擊濫用公屋 發近9萬住戶申報表

收緊富戶政策 須每兩年就持有物業通知 為合理分配及善用公屋資源，房委會早前通過收緊公屋富戶政策及打擊濫用公屋等措施，包括縮短至每兩年申報是否在本港擁有住宅物業。房屋署署長羅淑佩表示，由本月3日開始，已向首批約8.8萬名、住滿2年至8年的公屋住戶派發申報表，當中暫不包括長者戶；他們收到表格後完成填寫，並需要在11月底前交回申報表格，而下一輪發信將會在明年4月左右。

羅淑佩提醒，租戶若未收到相關申報表，毋須太擔心，署方會直接將申報表放入相關住戶的信箱；如果住戶暫時未收到申報表，即代表他們在這個階段暫毋須申報，不用擔心寄失。

若擁物業須一個月內搬走 房屋署助理署長（屋邨管理）鄧馮淑妍補充，署方在本月中會再次發信提醒住戶交表，如在11月底前仍未交回表格，署方會逐個個案跟進，查清住戶不交表的原因，例如是否濫用公屋、不在相關單位居住等；對於不願意或選擇不交表的住戶，署方會啟動收房程序，並發出遷出通知書。香港現有超過80萬戶公屋住戶，整個申報工作將分5批進行，料2025年10月完成。

羅淑佩強調，如果租戶申報已經持有物業，房屋署不會懲罰，但將須要一個月內搬走；惟如果租戶透過公司持有物業，要視乎租戶在公司的角色，再由房署決定跟進行動，舉例如果租戶是公司董事或老闆，就必須要申報相關物業；但如果公司由多人共同擁有，而物業不可能用作居住用途，或可酌情處理。羅再三指，公屋是為令有需要的人士有「安身之所」，改善生活條件，如果租戶本身已擁有住宅，就不應佔用珍貴的公屋資源。

此外，羅提醒租戶須如實申報，如果作出虛假陳述，將負上法律責任。而對於有意見認為，不同部門的資料應該互通比對，以助識別持有物業的租戶，羅就指，會與地政總署研究，但強調租戶如果已買物業，本身亦有責任一個月內主動申報。她續指房署正努力研究其他打擊濫用公屋的措施，包括已聽聞有人將公屋違規出租作為民宿，形容是離譜行為，署方一經發現，必定會嚴厲打擊，她亦呼籲市民若發現違規行為，亦可主動作出舉報。鄧馮淑妍續稱，房署過往有曾揭發住戶在短租平台Airbnb出租公屋單位，房署同事經偵查後，對該住戶發出遷出通知書。