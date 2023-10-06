醫健：職場健康：締造健康工作間 推動精神健康

有些人誤以為沒有疾病便是健康，其實「健康」不僅指沒有疾病，而是在身體、心理與社交方面都處於健康的狀態。與許多已發展地區一樣，香港正面對日益嚴峻的非傳染病威脅，包括癌症、心腦血管病及糖尿病等，這些疾病佔全港死亡個案近六成；而精神健康問題亦為港人敲起警鐘，每七個港人中，就有一個受到精神健康問題困擾，如抑鬱症和焦慮症等困擾，可見精神健康問題的普遍性。

可提高生產 減少意外 世界衞生組織（WHO）將每年10月10日定為世界精神健康日，喚起大家對精神健康的關注。有研究顯示，在工作間推廣健康能提高公司生產力、減少工作意外、病假和員工流失等。世衞亦把工作間定為21世紀優先考慮的健康促進場所。

精神健康與身體健康息息相關，在工作間推廣健康，機構可從多方面着手，包括鼓勵員工透過飲食、運動及健康生活模式等，建立強健體魄。例如在員工餐廳提供蔬果或多菜少肉菜式，鼓勵員工在辦公室多運動如作伸展運動和零時間運動。心理及社交健康方面，僱主及僱員可以透過多欣賞、讚美、鼓勵和分享，以及建立正面思維等，促進精神健康。

為推動工作間的健康文化，職業安全健康局、衞生署與勞工處推出「好心情@健康工作間」及「精神健康職場約章」計劃。前者以心理健康、體能活動和健康飲食為主題，提供多元化活動協助機構建立健康工作間。後者是鼓勵機構建立包容和精神健康友善的工作環境，促進員工的精神健康。目前已有超過3,000間企業參與計劃並簽署了計劃約章。計劃費用全免，了解更多詳情，請登入https：//bit.ly/3kjdKDk （好心情@健康工作間）或https：//bit.ly/35ldsHQ（精神健康職場約章）。

職業安全健康局

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