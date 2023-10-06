醫健：醫患同行：鑽研mRNA 成就醫學諾獎

本年度諾貝爾獎項周一起揭曉，第一個公布獎項「醫學獎」，由抗新冠病毒「功臣」奪得。獲獎的美籍匈牙利裔科學家考里科（Katalin Karikó）和美國醫學家韋斯曼（Drew Weissman）在研發核苷（nucleoside）基礎修改，及信使核糖核酸用於疫苗技術，配合新冠病毒大爆發，協助藥廠成功研發出有效對抗新冠病毒的mRNA（信使核糖核酸）疫苗。

mRNA於1961年發現 Karikó亦曾是研發輝瑞（復必泰）新冠疫苗生物技術公司BioNTech的高級副總裁。而此疫苗與莫德納疫苗亦在疫情中廣泛使用，並為數以千萬的接種人士減低因新冠病毒引起的傷亡風險。

mRNA早於1961年被發現，是自然分子，攜帶從DNA到細胞蛋白質製造機制的基因密碼。考里科一路對此技術充滿興趣及熱誠，從事研究mRNA技術數十年亦並未放棄。在2005年，考里科和韋斯曼修改了核苷，那是mRNA基因密碼分子，可將mRNA置於免疫系統的雷達中，而他們共同研發的核苷基礎修改，可阻止人體免疫系統對實驗室製造的mRNA展開炎症攻擊，突破了此作為治療科技的巨大障礙。

信使核糖核酸mRNA其實是細胞核內的去氧核糖核酸（DNA）的複製，記載一段基因的資料，送出細胞核，再和其他細胞內的物質合作，在細胞質內製造與該段基因相對應的蛋白質。這些蛋白質既可停留在細胞表面之上，也可以被送往其他地方，控制身體的各種機能。而在疫苗技術上，所需要的蛋白質便是可令人體產生抗體的病原體蛋白，如冠狀病毒的顆粒表面刺突蛋白。有了這種蛋白，就會刺激免疫系統製造針對性的抗體，建立免疫反應。

由於mRNA不是一種很穩定的物質，注射後它們可能被分解、被免疫系統當成外來物攔截，終止了進入細胞質的過程，影響其作為疫苗的可能性。為了解決這問題，科學家要尋找合適的載體，好讓信差可以順利進入細胞內達成任務。現在新冠病毒疫苗就使用了固體脂質納米粒作為載體。

經過多年來不斷鑽研，mRNA作為疫苗的成功率不斷進步提升。後來遇到韋斯曼看到mRNA的運用潛力，在新冠疫情肆虐期間加以發揚光大，令數以千萬計的人民受惠於此技術而得到抗體保護，兩人同時獲諾貝爾醫學獎，實至名歸。

病人及醫護權益協會召集人龐朝輝醫生

病人醫護權益協進會