議員斥無鼓勵生育 外來人口難改困局

【本報訊】港人生育率持續下降，有政黨昨提出鼓勵生育的建議，包括增設一萬元「新生嬰兒津貼」、2,000元兒童醫療券、育嬰假期及聘請外傭開支扣稅等。議員葛珮帆指香港生育率屬全球最低，批評政府沒鼓勵生育的政策，單靠引入外來人口不健康。

倡設津貼資助 該黨共提出25項建議，當中還包括增加資助輔助生育服務、流產假、資助聘請社區陪月員、增加幼兒託管服務及成立「新生代嬰兒基金」，同時又建議政府先研究鼓勵企業提供更靈活的彈性工作時間安排，研究為企業設立以員工彈性工作時間安排用作扣稅的可行性，以作為稅務優惠政策的一部分，以鼓勵企業提供更加靈活的工作安排，幫助員工更好地平衡工作和家庭生活。同時提高員工的生產力和工作滿意度，以幫助企業減少人力成本和提高企業的競爭力。

葛珮帆指政府一直以來對社會生育意願採取「不干預」的態度，但她認為僅靠引入外來人口並不健康，強調固然要尊重無生育打算的市民的意願，但對於有生育意願的家庭，需社會全力支持。她指香港是晚婚社會，待事業、婚姻穩定，女性年齡已到「40尾」，難免因年齡大遇到生育困難，故需要政府撥資源以支持他們採用輔助生育服務。

她強調政府應盡力向有意生育的女性提供一切協助，令她們「心想事成生BB」。她又引用英國事例，建議修例讓香港卵子儲存期由10年延長至55年，以及研究「卵子銀行」服務。

對於「新生嬰兒津貼」方面，議員李世榮以2022年為例，指香港活產嬰兒32,501名，估計「新生嬰兒津貼」涉及開支約3億港元。他又指新增「聘請外傭開支扣稅」，建議扣稅額以最低公司為基數，可扣金額4,630元乘以12個月，即55,560元。