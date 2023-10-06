照顧家庭缺乏保障 空談招婦女返職場

支援本地人才配套未見改良 港府聲稱要「搶人才」，惟早前有調查指逾半受訪專業人士已計劃移民離港，明顯政府措施未能打動人心。面對本地人才競爭更加激烈，人力資源管理學會一項調查發現，67%僱主會考慮招聘從事其他行業但具備相關經驗和技能的求職者，近五成受訪企業稱會加強招聘有意重投職場的婦女。惟以往社會多次討論，婦女重返職場，卻面對支援配套不足情況，為她們的決定帶來隱憂。

人力資源管理學會早前委託恒生大學在今年6月至8月期間，訪問超過900名僱主、僱員及專上學生，發現逾半僱主會提供職業發展機會和員工福利，以吸引及挽留人才，逾四成更會迎合現時趨勢，提供彈性上班時間。僱員方面，受訪者認為未來5年，最需要大數據分析和管理及人工智能等技能，學生亦希望能及早學習人工智能的知識。調查亦發現，僱員及學生均預計，未來職業路向將有顯著改變，近半僱員認為目前技能不夠競爭力，希望透過在職培訓及報讀課程增值。

僱主宜着重職員工作生活平衡 人力資源管理學會會長孔于人指出，未來勞動力需要全面規劃，由政府協調政策，各部門負責推動，包括生育及輸入外勞等。他又表示，僱主要吸引及留住人才，應着重工作與生活的平衡和員工福祉，促進良好工作環境。

早前立法會就通過由議員周小松提出的無約束力議員議案，內容正是討論「推動釋放潛在勞動力」。議員當時引用數據指本港的婦女勞動人口比例為48.3%，較新加坡的63.4%、澳洲的62.6%、加拿大的61.6%為低；遂要求港府要取長補短，如有合適工作會投入勞動市場，要主動予員工有彈性工作時間安排。

託管需求大 新計劃仍在試驗 然而，婦女就業最大阻礙事實上是無人照顧小朋友，多名議員均指幼兒照顧服務數量不足夠，輪候時間平均都長達一年或以上，要求開設學童課餘託管服務，或是延長留校時間至7、8點並提供輔導服務，令基層婦女可以安心工作。不過面對「僧多粥少」情況，部分託兒機構的收費就變得昂貴，因此議員及坊間均促請政府盡快檢討社區保母服務需求，增加保母津貼和培訓名額，以分擔媽媽們的壓力。而政府就在剛過去的9月推出「在校課後託管服務試行計劃」，並稱若效果好，會考慮擴大計劃，惟效果暫時未知。