支援熱線響不停 促加強外展紓慘情

【本報訊】黃大仙昨發生的懷疑涉及照顧者慘劇，掀起社會廣泛關注。有議員表示，今年5月美孚新邨亦有類似慘劇發生，似乎近日有上升趨勢。就社會福利署上月底起推出照顧者支援熱線，議員指該熱線短短6日已接獲逾1,900宗求助，即平均每日300多宗，反映許多照顧者情緒和壓力都瀕臨爆煲，求助心切，他批評當局的照顧者政策失敗。

照顧者政策須追進度深度 立法會推動照顧者為本政策小組委員會主席李世榮表示，現時全港有30至40萬名照顧者，認為照顧者政策需要「追進度，追深度」。除了照顧者支援熱線，照顧者資訊網站將於下月啟用，但他認為措施仍不足夠，更擔心基層或年紀較大的照顧者不諳使用。他促請當局「化被動為主動」，加強外展探訪，而過去兩、3年發生的照顧者慘劇，主要涉及隱蔽照顧者，他們面對龐大壓力，又欠缺社區支援，外展探訪能掌握照顧者及被照顧者的近況，從而提供即時和有效支援。

倡18區設中心供暫託服務 李世榮提出多項建議，包括盡快在全港18區增設照顧者支援中心，提供暫託服務之餘，亦可透過社工、「同路人」解決照顧者心理需要。同時當局應提供外展照顧服務、情緒及熱線支援、照顧技能培訓課程等。至於照顧者支援熱線需求大，亦有需要加強服務。

今年5月中旬，美孚新邨發生照顧者慘劇，一對長期病患父女被發現在家中猝死。同月屯門又發生老父病女的倫常命案，一名六旬父親長期照顧患腦病女兒，惟自覺年事已高，力不從心，以致壓力「爆煲」，他企圖以膠袋笠頭殺害患病的39歲女兒，事敗後在會所上吊身亡。