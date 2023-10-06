團體培訓情緒輔導員 助年輕人打開心結

【本報訊】近期多宗倫常慘案令社會關注精神健康議題，但本港缺乏心理專家，公立醫院精神支援服務輪候期亦太長，導致有需要市民得不到幫助。有慈善機構早前培訓一批青少年情緒輔導員，為逾400位有需要人士提供輔導服務。該機構計劃未來再培訓逾100名相關專業人士，減輕本地醫療系統負擔，縮短精神科輪候時間。

公院需輪候95周 私家昂貴 研究顯示，2013年每7位香港人便有一位出現常見精神問題，現時已惡化到每6人就有一人有問題，但只有少於30%面臨精神健康困擾人士有獲得幫助。因為公共醫療系統的精神支援服務新症輪候期達到95周，私人診療費用亦高昂。另外，本港缺乏足夠的精神健康專業人士，心理專家與香港人口的比例為0.82：10,000，遠低於其他地區。

關注精神健康的慈善機構「香港心聆」於今年有研究指，88.7%受訪者表示他們並不知道除醫院以外有哪些提供精神健康支援的地方，該數字比兩年前增加了3.1個百分點。為解決專業訓練人員的短缺問題，香港心聆夥拍另一慈善組織「思健」早前推出先導計劃，培訓51名青少年情緒輔導員，提供120小時密集式培訓，以及在32個合作機構中進行9個月嚴格的臨床實習，為經歷輕微至中等精神困擾的年輕人提供8次早期介入支援。

滿意度極高 復原率達70% 該批青少年情緒輔導員在實習期間為超過400位12至24歲的人士，提供了超過3,336次免費精神健康支援服務。各參與計劃的不同持份者對先導計劃的回饋均為極度滿意，以5分為滿分計算，患者給予該計劃4.35分的總體滿意度。另外，該批輔導為18至24歲求助青少年實現高達70%的復原率。該機構將推出另一計劃「社區心活指南」，成立一個培訓和服務平台，為不同年齡組別有需要的人士提供個別、低成本或免費的短期精神健康支援；並且在未來幾年擴大社區心活指南的情緒輔導員數量，目前正在培訓30名心理健康主任，未來3年內再培訓多100名心理健康主任，以協助減輕本地醫療系統現時的輪候差距。到2026年，該機構將總共培訓至少180名輔導員，為香港社會服務。