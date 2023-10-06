照顧壓力爆煲 智障孖仔捱刀 鬱母自殘刺肚

悲劇之都 支援遲到 又一宗血的控訴 港府支援殘障家庭不足，照顧者攬子自殺血案不絕。黃大仙一名患有抑鬱症及曾中風的「苦媽」，因照顧一對由宿舍返家居住、患自閉症和智障的孖仔，導致心力交瘁、壓力爆煲，前晚疑持刀刺傷兩名兒子後自殘刺腹「放血」。直至昨晨丈夫驚見「細孖」腹部有兩至3道傷口不斷流血，繼而發現「大孖」及妻子亦滿腹刀痕及鮮血，於是報案。3母子送院搶救後情況嚴重，婦人涉嫌傷人被捕。當局事後補鑊，指已安排兩兄弟入住日間活動中心暨宿舍。本月是照顧者月，港府曾提出多項措施支援照顧者，如將照顧者津貼恒常化、設立照顧者熱線和網站等，但都未能阻止悲劇發生。

子自小寄宿 7月始搬回家 被捕婦人姓簡（53歲），報稱家庭主婦，與任職電工的姓柯丈夫（51歲），育有一對20歲患自閉症及智障的孖仔。夫婦居於龍蟠街8號龍璣閣一單位，孖仔自小入住石硤尾一間特殊學校，今年7月搬回家居住，一切起居飲食由父母照顧。消息指，簡婦有抑鬱症，且曾經中風，早年有自殺傾向，其個案有社工跟進。據了解，柯父前晚（4日）約9時收工回家，當時見到妻子和兩名兒子在房間睡覺，未見異樣而沒有理會。

驚揭妻兒傷勢 夫查問報案 豈料，昨晨約8時，柯父在「細孖」上廁所時，驚見其腹部有兩至3道約一吋乘一吋的傷口流血，柯父遂到房間查看「大孖」情況，見其腹部亦有兩至3道刀傷及流血。他心知不妙，再往睡房察看妻子情況，發現她的腹部也有同樣傷勢，血流如注，床鋪亦染血。柯父問妻子發生甚麼事，她着丈夫報案後就無再開口說話。3母子其後由救護車送院，幸好傷口不太深，經搶救後均無生命危險，目前情況嚴重，需留院治療。

日前稱想同兩個仔一齊死 執法部門經調查得知，兩名兒子自小在石硤尾一間特殊學校就讀，並住在宿舍，直至今年7月才搬回家。簡婦本身有抑鬱症，日前曾經因為照顧兩名兒子感到壓力爆煲，亦曾表示：「想同兩個兒子一齊死……」並有向社工求助。據悉，智障人士在18歲後按規定須離校並遷出宿舍，但成人住宿服務的輪候時間又十分長，輪候服務期間他們需在家居住並由家人照顧，過往不少照顧者因不堪壓力，造成多宗倫常悲劇。

勞福局﹕社署曾提供協助 勞工及福利局局長孫玉菡昨午在公開場合回應案件時表示，政府很關注事件，該個案有社工跟進，他們都有在醫院管理局接受治療，社署之前與兩兄弟入讀的特殊學校聯絡，協助他們延長兩年住在宿舍，至今年7月便回家與父母同住。社署有跟進此個案，明白這家庭面對一些照顧的壓力，所以提供了不同安排協助他們，並已安排兩兄弟入住社福機構的日間活動中心暨宿舍，希望盡量提供適切照顧，幫助這家庭面對壓力。

社署事發後已接觸此家庭，尤其為爸爸提供情緒支援。在照顧者方面，孫玉菡表示當局明白每一個家庭的照顧者也有自己的難處，希望每一個家庭遇到困難時，盡量尋求協助。而其他方面，包括已經推出的24小時照顧者支援專線182 183都會提供協助。專線亦並非只會接聽來電，如有緊急個案，也可安排外展社工幫忙。