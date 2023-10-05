政總自身難保 何以衞港安民

這些年，香港治安急劇惡化，街頭仇殺、食大茶飯搶劫以至隨機斬人不時發生，早就淪為「國際大刀會」。詎料沒有最驚心，只有更驚心。昨日金鐘政府總部遭一名持刀青年襲擊，保安員被生果刀所傷，現場遺下血漬斑斑。儘管疑兇即場被制服，但連政總都自身難保，反映保安防線極之薄弱，見微知著，香港社會治安淪喪，雞犬無寧，豈是無因！

輕易施襲 保安薄弱 昨晨10時許，一名17歲青年在政總外徘徊，未幾即亮出一把生果刀行兇，一名保安員被刺傷，另有一名保安員於混亂中扭傷腳，地上血漬斑駁，最後合多人之力始將涉案青年制服。消息指他患有自閉症，為大專學生，疑曾與任職保安員的父親爭執，可能因此針對保安員犯案。

港府事後煞有介事譴責暴力行為，強調香港是法治社會，必會嚴查及追究，執法部門亦會在政總一帶加強巡邏。問題是，亡羊補牢，不亦晚乎？何況每次有暴力事件發生，涉案人士均被指為精神有異，真是巧合這麼簡單嗎？須知自閉症不等同有暴力傾向，而且全港各處也有人任職保安員，為何偏要選擇在最能代表港府的政總下手？黑暴一役，暴露出本港年輕人對政府極度不滿，暴力破壞非常瘋狂，如果說，有人不滿港府施政而向政總施襲，是否更有說服力？

誠然，今次事件並無造成嚴重人命傷亡，實屬萬幸，但事實證明，政總保安如同豆腐渣一般不堪一擊，保安員雞手鴨腳，自身難保，要是有人持有更大殺傷力武器闖至，後果不堪設想。必須指出，早在去年10月亦有一名20歲青年在未獲授權下強闖政總，雖被截停，但該男子發難襲擊人員，事後因「襲警」被捕。同類事件一再上演，反映即使經歷過黑暴摧殘，由保安員以至執法人員依然掉以輕心，連代表港府的政總也沒有加強保安，這就難怪整個社會猶如無掩雞籠，暴力案件無日無之。

這樣說絕非無的放矢。今年6月發生的荷里活廣場斬人案震驚全城，兇徒向兩名素不認識的女子痛下毒手，揮刀狂斬，令人嘩然。事後執法部門聲言加強街頭巡邏，但「係威係勢」只有一陣子，不久即打回原形，街頭巡邏未見加強，反而類似的斬人案如傳染病般接連發生了好幾宗。

更不必說，黑社會街頭仇殺、南亞毒瘤同門內訌的血腥案件不絕如縷，隔三差五就會上演，至於珠寶錶行遭賊匪持刀錘洗劫，更是「家常便飯」，市民和商戶嚇得雞飛狗跳，人心惶惶。實際上，今年頭8個月，本港已錄得58,453宗罪案數字，較去年同期急升近三成半，由亂入治、由治及興真不知從何談起！

治安差劣 破案低下 今次政總遇襲，再次揭露所謂的保安人員既無法自保，更無法保安。連理應守衞森嚴的政總也是如此脆弱，何況一般商場大廈，難怪香港愈來愈多罪案發生。執法人員同樣好不到哪裏去，追賊仆倒、擒兇腳軟、警車亂舞時有所聞，日前便有執法人員在截查一輛涉嫌危險駕駛的私家車期間，司機拒絕落車受查，即使執法人員擎槍相向，也遭司機撞開多輛汽車成功突圍。不法分子藐視執法人員，當其冇到，彰彰明甚！

最令人擔心的是，世風日下，人心不古。日前泰國曼谷發生駭人聽聞的商場槍擊案，兩名遊客被擊斃，另有多人受傷。涉案疑兇年僅14歲，家庭背景良好，竟然幹出如此驚天冷血所為，益發反映現今年輕一代物質富裕卻心靈空虛，容易走上歪路。香港年輕人同樣嬌生慣養，思想簡單，稍一不慎便會誤入歧途；況且人們普遍對這些外表善良的「孩子」沒有防避之心，益發令這類暴力罪案防不勝防。今次襲擊政總的疑兇也是十分年輕，難道不是對本港治安敲響了危險的警鐘嗎？

一室之不治，何以天下國家為。黑暴一役，執法人員平暴有功，這是實情，但在一片讚譽聲中卻難免變得飄飄然，一味重視國安案件，治安卻被忽視，破案率愈來愈低下。僅今年上半年，整體破案率竟然只有27.2%，委實令人失望。今次襲擊政總事件算是有驚無險，但要是下次有人攜帶炸彈襲擊政總以至香港任何一個地方，怎麼辦？港府要是連政總也保護不了，還怎麼保護市民的生命和財產安全？