激濁揚清：爭取成為戰爭炮灰

日本東京日前有民眾集會，抗議首相岸田文雄政府在高通脹下仍然執意要走軍事擴張路線，只顧大幅增加防衞開支，漠視民生問題。日本民眾出名政治冷感，年輕一代更被封為「沉默的一代」，惟現在也打破沉默站出來發聲，足見執政領導層根本就是堅離地，令民眾忍無可忍。

示威者當中有人手持標語，不支持修改日本「和平憲法」第9條，反對解禁集體自衞權，坦言「絕不能再讓戰爭重演」。的確，1945年日本在吃了美國兩顆原子彈後投降，其後在戰勝國聯軍最高司令官麥克阿瑟監督下，制訂《憲法改正草案綱要》，之後起草新憲法，於1947年5月3日生效，當中包括「放棄交戰權」。直到上世紀90年代波斯灣戰爭，日本也因為憲法緣故而不參與出兵，修憲即意味日本年輕人被派上戰場送死，或被炸至斷手斷腳加入「五體不滿足」大軍的歷史將要重演。

當然，「放棄戰爭，不設軍隊」說穿了其實是方便美國人管理二戰後的地球，尤其是要令其手下敗將即使想要報仇亦無從報起。惟隨着中國崛起，老美對遠東地區的策略有變，需要有股力量為其賣命，於是對亞洲地區的小弟打起了主意。美國前副國務卿阿米塔在東京演講敦促日本修憲，美媒則吹起了「日本軍事正常化」可以起「保衞台灣的作用」來推波助瀾，日本前首相安倍晉三生前叫囂「台灣有事就是日本有事」論，死後由岸田繼續推動修憲。華府雖然擺出對日本修憲擴軍不置可否的模樣，但若說沒有人在背後連哄帶騙，日本哪裏來這樣的膽子呢？美國總統拜登數年前甚至爆出「日本憲法是美國寫的」，足見一斑。

日媒報道大阪府松原市有母女捨不得開冷氣，最終在家中暑死亡。民生問題才是政客應該專注的事務。