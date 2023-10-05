橫眉冷看：內地樓市並無崩盤

近期西方評論界大肆渲染，說中國房地產市場不斷「爆雷」，影響所及，內地樓價勢必出現崩盤式下滑，整個國計民生都會受到影響。

實際上確是如此嗎？中國指數研究院剛公布，今年9月份，內地百城新建住宅的價格為每平方米16,184元人民幣，跟去年同期相比，只下跌了0.1%。這個數據頗具參考價值，因為統計對象來自全國100個主要城市，事實證明，中國樓市穩定如恒，跟一年前的價格幾乎沒有兩樣。

新建房屋的價格能夠站穩，二手市場是否同樣堅挺呢？答案是一樣。9月份，二手住宅每平方米的價格為15,556元人民幣，只略低於一手市場，可見不論新舊房屋，在內地仍是有價有市。中國市場碩大無朋，即使有少數的房地產公司破產，也不足以影響大局，內地經濟向好的勢頭仍然未變。

過去人們常說，一旦房地產價格下跌，即使居民的收入不變，也會影響信心，消費市場亦會隨之而萎縮。觀乎今年的10‧1黃金周，中國遊客擠爆大江南北的旅遊點，也擠爆了日本，從中可以側面反映出，內地的房產價格必然是十分穩定，否則人人資產縮水，又何來這麼高的興致去遊山玩水？

日本富士電視台宣稱，在10‧1黃金周期間，中國遊日的旅客高達2,100萬人次，這個數字雖然受到中國網民質疑，認為日方誇大其詞，但往來中日兩國的航機幾乎班班爆滿，那可是實情，作偽不得。若然單計中國，黃金周的頭3天，出行的旅客已逼近4億人，北京熱門旅遊點的收入，跟2019年新冠疫情前相比，大升超過三成。疫情過後，中國的消費者是變窮抑或變富了，於斯可見一斑。