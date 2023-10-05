強詞有理：老美頭痛

美國汽車工人的罷工行動已持續逾兩周，仍未有緩解迹象，反而愈鬧愈大，更多汽車工人加入罷工行列之餘，還蔓延至其他行業。美國最大私營醫療集團凱撒醫療集團的7萬多員工也正醞釀罷工，大有星火燎原之勢。其實也難怪，通脹之下生活成本劇增，基層民眾苦不堪言，工人要求加薪無可厚非，但問題是，美國勞動力成本原本就很高，工人還飛擒大咬要求加薪40%（現已降至36%），而且要求每周只工作32小時，對車企而言顯然是不能承受之重。正如特斯拉行政總裁馬斯克指出，汽車工人要求大幅加薪，無疑將把通用、福特及斯泰蘭蒂斯3大車廠推向破產快車道。

這是危言聳聽嗎？當然不是。美國汽車產業早已不復往日輝煌，競爭力固然每況愈下，生產效率也愈來愈低，如果車企接受工人的全部要求，生產成本必定大增，更無法與外國產品競爭。這只能導致兩種結局，要麼關門大吉，要麼撤往外國生產，無論如何工人都是輸家。

汽車產業的窘境，正是美國實體經濟逐漸空洞化的縮影。美國GDP看似很高，實際上主要靠佔經濟比例高達八成的服務業支撐，製造業所佔比例僅剩約一成左右，這種經濟結構有如建立在沙丘上的城堡，經不起風吹雨打。近年美國政府一直吹噓製造業回流，可惜吹時容易做時難，從台積電赴美設廠遭遇重重波折，不僅嚴重超支進度緩慢，還被當地工會指摘引進低廉外籍勞工，而美國政府承諾的補貼更是大大縮水，就知道所謂的吸引製造業不過是一廂情願。

今次汽車工會的大罷工，更是將美國製造業的困境暴露無遺。經濟脫虛向實，導致中產階級逐漸萎縮，社會傾向M型化，有些人缺乏穩定的工作機會而淪為「游民」，有些人即使有工作也抵受不了生活成本上漲的壓力。底特律曾是美國製造業的重鎮，包括汽車、鋼鐵和機械等產業曾輝煌一時，但隨着美國競爭力下降，製造業外移，這個工業重鎮風光不再，早在2013年就申請破產保護。有人說，這次底特律3大汽車廠的工會同時罷工，可能成為壓垮駱駝的最後一根稻草，雖不中亦不遠矣。

當今美國大概可以用「外強中乾」形容，在外耀武揚威，橫行霸道，內部卻是百病叢生，亂象紛呈。眾議院議長麥卡錫遭歷史性罷免，一點也不奇怪。