政情：港足亞運創歷史 議員睇直播支持

尋晚杭州亞運足球賽事，香港男子足球代表隊迎戰日本，幾位議員同好多球迷一樣，雖然唔能夠親赴現場，但就透過螢幕為港隊吶喊助威，儘管港隊最終係0比4不敵，但大家都覺得能夠打入4強已創下歷史，冀季軍爭奪戰摘取銅牌而歸。

不敵日本 期待銅牌戰 話說足總喺某戲院包場，等球迷入內觀賞呢場大戰，議員鄭泳舜同酒店業主聯會執行總幹事徐英偉都有出席，賽前兩人豎起拇指，遙祝港隊有好成績，然而日本隊實力明顯較高，落敗並不意外，鄭泳舜話港隊今場踢得唔錯，鼓勵佢哋繼續努力，期待銅牌戰賽事咁話。

議員陸頌雄就「擔櫈仔、坐頭位」，好緊張咁睇住電視直播。事後佢話香港隊雖敗不辱，力戰至最後一秒鐘。佢認為港隊只要肯拚搏，加上大家嘅支持，香港足球一定有所進步。雖然無緣角逐冠軍，但佢期望港隊能收拾心情，準備季軍戰。

當賽事開始嘅一刻，議員狄志遠就對住電視，隔空為港隊打氣，平時冇留鬚嘅佢，此刻變咗「二撇雞」，臉上仲多咗紅、白旗幟添！佢話聽同事講，睇波之時臉上貼張貼紙，零舍有氣氛咁話。

鄭泳舜（左）同徐英偉（右）豎起拇指，遙祝港隊有好成績。 狄志遠