政情：消費遠貴深圳 陳月明嘆港難留人

陳月明

喺港府大鑼大鼓搞夜市，加上煙花嘅催谷，喺過去嘅10‧1假期，對香港旅遊業似係有「沖喜」嘅作用，但亦難阻港人北上嘅熱潮。議員陳月明話內地旅客對香港消費貴望而卻步，當20蚊喺深圳可以買到一個小菜，但香港只係夠買4粒燒賣，再加上香港接待力差，明顯係比下去。

內地人亦對來港卻步 陳月明喺社交平台貼文話喺中秋同10‧1嘅3日長假期結束，受到深圳嘅消費物價同多元化餐飲娛樂吸引，港人北上消費嘅熱情繼續蔓延，各陸路邊境管制站喺假期間都人頭湧湧。港府復辦10‧1煙花，同埋推出一系列「夜繽紛」活動，佢話成功吸引部分港人留港，內地旅客量都較前幾個節日長假為多。

同時佢留意到最近社交平台上有唔少影片都討論「香港一天遊有多貴？」提到衣食住行一日可能需要花費數千元，單單酒店就至少千蚊一晚起，令唔少想假期來港嘅旅客卻步。佢話當20蚊喺深圳可買到一個小菜或一杯手搖飲品嘅時候，香港只夠買4粒燒賣，價廉物美之下，港人同旅客都轉到一河之隔嘅深圳消費。

其實深圳早前都推出咗方便港客嘅措施，明顯係搶客。為咗配合假期人流，佢話羅湖區喺羅湖口岸開通3條免費巴士專線，分別有商圈、美食同珠寶，方便旅客到心儀嘅地方消費；反觀香港，經歷啟德碼頭交通配套問題、的士濫收車資、商店購物陷阱等負面新聞，比對下本港接待旅客嘅反應同態度都較深圳遜色，要守住香港「東方之珠」嘅名號，睇嚟港府文旅局真係需要「加把勁」，提高本港旅遊業嘅競爭力嘞！