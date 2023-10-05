連袋被偷 肝腸寸斷 尋回愛犬 狗主喜團圓

天眼攝便利店外遭拖走 拘7旬翁 年老多病、需特別照顧的13歲雄性白威犬「Daniel」，在本周一（2日）晚隨外傭出外，期間牠一度連同狗袋被放在火炭一間便利店外，惟外傭購物後離開店舖，赫見Daniel連袋失蹤，遂慌忙告知狗主並一起尋犬。她們翻查「天眼」片段，發現一名黑衣男拖走狗袋離開。至昨日，狗主獲告知尋回愛犬，經檢查後證實情況良好。執法部門經初步調查後，以涉嫌「盜竊犬隻」拘捕一名七旬翁，他已被扣留調查。

本周一晚上9時許，一名外傭攜Daniel外出，期間她進入火炭駿洋邨一間便利店購物，遂把載有Daniel的狗袋暫時放在店外。

百威犬已13歲 多病纏身 約4分鐘後，外傭離開店舖，赫見狗隻連狗袋不知所終，遂連忙通知33歲女狗主。狗主聞訊趕至，聯同外傭在附近尋找愛犬均無發現，最後只好報案求助。期間，女狗主向附近商舖查問，有店主則提供「天眼」片段讓她查看。有片段顯示，當外傭進入便利店不久，一名黑衣男從該店走出並在門外徘徊，期間疑見狗袋無人看管，約近3分鐘後走近狗袋，把狗狗連袋拖走，並往駿洋邨公共運輸交匯處方向離去。

據了解，13歲的Daniel重約7至8公斤，患有心臟病、皮膚病及軟骨老化等疾病，需定時服藥及特別狗糧，並且每周須以藥性沖涼液洗澡。女主人由Daniel甫出生便照顧至今，彼此感情深厚。她對於Daniel疑被盜走心如刀割，事後在各個關注寵物團體的專頁及社交平台發文，呼籲公眾提供資料及敦促偷狗者歸還愛犬。

至昨日下午3時許，狗主接獲通知，表示在火炭黃竹洋街一單位尋回狗狗，而涉案者則聲稱以為狗狗被遺棄，因此救起狗隻及替牠洗澡餵食。執法部門經初步調查後，以涉嫌「盜竊犬隻」拘捕一名74歲本地男子，他已被扣留調查。涉案狗隻情況良好。對於能尋回愛犬，女狗主指總算鬆一口氣，並形容狗狗回家後表現開心，她已提醒外傭放狗要小心。