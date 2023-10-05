高溫加劇臭氧濃度 環團促落實減碳排放

酷熱天氣日數趨增

在強颱風小犬引發的酷熱天氣影響下，本港昨日錄得最高氣溫達到攝氏34.6度，打破去年同日的攝氏33.5度高溫紀錄，成為香港有紀錄以來10月份最高氣溫的日子。根據香港天文台2000年至2022年的資料，最高溫度等於或高於攝氏33度的酷熱天氣日數亦由每年約10日增加至超過50日，平均每年增加1.9日；而在2017年開始，10月入秋時分便開始出現酷熱天氣。另外，2000年至2022年間，香港天文台發出酷熱天氣警告的最後日子同樣由9月初（接近白露節氣）延遲至10月初（接近寒露節氣），平均每年延遲1.6日，而今日發出的酷熱天氣警告是歷年第二最遲。