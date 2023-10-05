高溫加劇臭氧濃度 環團促落實減碳排放
【本報訊】強颱風「小犬」為本港帶來2000年以來10月份最高氣溫，高溫亦加劇空氣污染物「臭氧」濃度，本港多個地方近日的空氣質素健康指數已超標。環保團體指，酷熱天氣日數每年增加，秋天亦變得炎熱，促港府落實減少碳排放，減緩氣候變化。
酷熱天氣日數趨增
在強颱風小犬引發的酷熱天氣影響下，本港昨日錄得最高氣溫達到攝氏34.6度，打破去年同日的攝氏33.5度高溫紀錄，成為香港有紀錄以來10月份最高氣溫的日子。根據香港天文台2000年至2022年的資料，最高溫度等於或高於攝氏33度的酷熱天氣日數亦由每年約10日增加至超過50日，平均每年增加1.9日；而在2017年開始，10月入秋時分便開始出現酷熱天氣。另外，2000年至2022年間，香港天文台發出酷熱天氣警告的最後日子同樣由9月初（接近白露節氣）延遲至10月初（接近寒露節氣），平均每年延遲1.6日，而今日發出的酷熱天氣警告是歷年第二最遲。
酷熱天氣亦引發臭氧污染問題，加劇相關的健康風險。多區昨日下午空氣質素健康風險達到甚高水平，包括中西區、南區、深水埗、荃灣、屯門和東涌等。綠色力量指出，所有監察站錄得的「最大風險污染物」全部均是臭氧（O3），而臭氧會刺激眼睛，亦可引發哮喘。臭氧亦會增加呼吸系統受到感染的風險，以及令原有的呼吸系統疾病惡化。團體敦促當局立刻落實減少碳排放，及早日達致碳中和，減緩氣候變化，亦應盡早制訂政策及推行措施，幫助市民適應氣候變化引致的極端天氣及相關污染問題。
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