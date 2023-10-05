小犬逼近掛1號波 昨34.6℃創10月最熱

小犬路線圖

【本報訊】強颱風「小犬」逐步逼近，隨着昨晚至今日凌晨期間已進入本港800公里範圍，天文台發出一號戒備信號。天文台指，受其外圍下沉氣流影響，昨日下午本港市區錄得攝氏34.6度高溫，打破10月份最高氣溫紀錄，預測本港今日氣溫仍然高企，且局部地區有驟雨。

截至昨午4時，小犬集結在高雄之東南偏東約250公里，即香港以東約890公里，其中心附近最高持續風速高達每小時175公里。小犬預料以時速約12公里向西移動，掠過台灣南部後，將移向廣東東部沿岸海域。

台灣當地氣象署預計，小犬今日早上將登陸台東和恆春半島交界，各地風雨將明顯增強。當地日前已發出海上及陸上颱風警報，陸上警戒範圍包括宜蘭、花蓮、台東、南投、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東與恆春半島等地區，新北、宜蘭、花蓮、台東與屏東縣發布豪雨特報。

周末顯著較涼有驟雨 內地福建省氣象台昨亦通報，受冷空氣和颱風外圍環流的共同影響，福建沿海海區和漁場有強風。國家防汛抗旱總指揮部已派工作小組赴廣東協助防颱，當地要求深圳及以東濱海旅遊景區全部關閉，確保遊客安全。

小犬外圍下沉氣流影響下，本港昨日天氣酷熱，天文台總部錄得攝氏34.6度高溫，而黃大仙、上水、濕地公園等，更超過攝氏35度。今日天文台預測，本港市區氣溫介乎攝氏28至34度，而受小犬的雨帶及東北季候風影響，本港未來兩三日風勢較大，周末期間天氣顯著較涼及有驟雨。