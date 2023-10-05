認收賄洩密 男警押後判刑續准保

【本報訊】已破產的時任男警涉嫌向一名貸款公司董事收取賄款共1.33萬元，以回答對方有關警方運作的查詢。男警另涉嫌未經許可向同袍索取貸款約一萬元。廉署起訴該警公職人員接受利益罪及訂明人員索取利益兩罪，被告早前承認兩罪，原定昨日在沙田裁判法院判刑。惟因同案被告的審訊會在12月展開，上述男警會在審訊中作供，因此裁判官將案件押後至明年1月19日，屆時會聽取被告求情並判刑，期間被告續准保釋。

將就同案另被告受審作供 涉案29歲被告蘇靖峰，案發時駐守沙田警區田心分區。同案另一名37歲男被告彭閏謙，則是鷹富資本有限公司董事兼股東。彭被控一項向公職人員提供利益罪，他不認罪，將於11月6日進行審前覆核，12月6日開審，預計審訊兩天。控方昨申請將本案押後，待該案審結及完成裁決。沒有律師代表的蘇，表示不反對押後。

蘇靖峰涉及的兩項控罪，於2021年6月30日至2021年10月11日期間發生。案件首次提訊時，被告原承認兩罪，其後卻稱欲撤銷答辯，被裁判官斥責「法庭唔係你想點就點！」法庭及後排期處理其撤銷答辯申請，被告卻撤回申請，維持認罪；被告之前亦曾因向外圍賭博經營者非法投注足球賽事及百家樂共逾32萬元，於去年6月承認向收受賭注者投注罪，獲判120小時社會服務令，及後因多次遲到被指違反社服令，於上月被改判監禁10日，但緩刑12個月。被告亦曾於2021年被頒令破產。案件編號：STCC 1461/2023