領袖生非法性交案 判入勞教

【本報訊】現年18歲的學校總領袖生（Head Prefect），4年前與13歲女同學交往期間，雙方3度性交，結果由社工揭發事件。涉案男生早前承認3項與未成年少女非法性交罪，並於昨日於西九龍裁判法院（暫代區院）被判處進入勞教中心。暫委法官鄭紀航指，被告守法意識薄弱，需判處拘禁式刑罰，但考慮到案情嚴重性及被告認罪等因素，最終判入勞教中心。

案發時僅14歲 匿名男被告以英文字母「W.K.C.」代表。他承認於2019年10月至11月，分別在北角及小西灣某單位，3度與未滿16歲的女童Ｘ非法性交。被告於2020年曾捲入兩宗風化案，均准以警司警誡方式了事。

案情指，當時14歲的被告，與Ｘ於2019年10月至11月曾經交往，後來兩人拍拖的傳聞在學校廣為流傳。Ｘ向社工傾訴，期間透露曾與被告性交，被告沒有使用安全套。

事件及後轉交執法部門處理，執法人員展開調查後，最終拘捕被告。警誡下，被告承認曾3次和Ｘ發生性行為，他當時亦知悉Ｘ年僅13歲。案件編號：DCCC 67/2023